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Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı

Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı

Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:31
Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı

Kurban satış alanında kavgayı polis güçlükle ayırdı

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı

Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

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