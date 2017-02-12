GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Şubat 2017 Pazar 11:08

Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü bekçi köpeğini kaçırdı

Kara kışın hüküm sürdüğü kırsal kesimde kurtlar aç kalınca köylere iniyor. Eleşkirt Aydoğdu köyüne inen kurtlar bir köpeği yanına alarak kaçırdı.

Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü bekçi köpeğini kaçırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü bekçi köpeğini kaçırdı

Aç kalan kurtlar köye indi. Ağıl bekleyen köpeği kaçıran vahşi kurtların peşine düşen köylü, çok sevdiği köpeğini kurtaramadı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde 2 kurt, bir evin önünde bulunan köpeği yanlarında alarak götürdü. Kurtların peşine düşen vatandaş çok sevdiği köpeğini kurtaramadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kurtların köpeği geçen Aralık ayında köpeği götürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Köpeği hırsızlık olaylarına karşı ahır önünde tuttuklarını anlatan sahibi Şeref Erol, "Köpeğimin ismi 'Papi'ydi. Çok uslu bir hayvandi. Söz dinler kimseye saldirmazdi. Kurtlar gece 03.00 gibi geldiler. 'Papi' kapıya çıkıp havladı. Biz dışarı çıkana kadar onlarla boğuşuyordu.1 dakika kadar kurtlarla boğuştu. Biz gidene kadar kurtlar köpeğimi aldılar. Peşlerinden gittim ama kurtaramadım. Papi'nin üzüntüsünden 2-3 gün yemek yiyemedim" diye konuştu.









 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı
Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı polise meydan okudu Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı...
Uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla giden adam yakalandı Uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla giden adam...
PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda yakalandı PKK'ya giden Kalaşinkof dürbünleri son anda...
Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı Uyuşturucu satıcıları polise sopalarla saldırdı
Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon lira dolandırdı Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon...
Yukarı Çık

Şanlıurfa'da rehineler 29 saat sonra kurtarıldı
Şanlıurfa’da dün gece başlayan rehine krizi 29 saatin ardından polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla...

Haberi Oku