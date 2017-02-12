Kurtlar köpek kaçırdı: Köye inen kurt sürüsü bekçi köpeğini kaçırdı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Aç kalan kurtlar köye indi. Ağıl bekleyen köpeği kaçıran vahşi kurtların peşine düşen köylü, çok sevdiği köpeğini kurtaramadı.Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde 2 kurt, bir evin önünde bulunan köpeği yanlarında alarak götürdü. Kurtların peşine düşen vatandaş çok sevdiği köpeğini kurtaramadı.Kurtların köpeği geçen Aralık ayında köpeği götürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Köpeği hırsızlık olaylarına karşı ahır önünde tuttuklarını anlatan sahibi Şeref Erol, "Köpeğimin ismi 'Papi'ydi. Çok uslu bir hayvandi. Söz dinler kimseye saldirmazdi. Kurtlar gece 03.00 gibi geldiler. 'Papi' kapıya çıkıp havladı. Biz dışarı çıkana kadar onlarla boğuşuyordu.1 dakika kadar kurtlarla boğuştu. Biz gidene kadar kurtlar köpeğimi aldılar. Peşlerinden gittim ama kurtaramadım. Papi'nin üzüntüsünden 2-3 gün yemek yiyemedim" diye konuştu.