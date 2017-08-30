Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110423
ALTIN
145.163
DOLAR
3.4453
STERLİN
4.4544
EURO
4.1400
Emre Mor, Celta Vigo'da
Emre Mor, Celta Vigo'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da

Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti

Şişli Kuştepe'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahlı saldırıda Kaan Özcan adlı kişi aldığı kurşun yarasıyla can verdi.

Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti

Şişli Kuştepe'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahlı saldırıda Kaan Özcan adlı kişi aldığı kurşun yarasıyla can verdi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 01:24
Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti

Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan can verdi

İstanbul Şişli’de bir otelin önünde bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada  Kaan Özcan adlı genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, ellerindeki silahlarla kafeye gelen 4 kişilik grup, kafede bulunan diğer gruba silahlarla ateş açtı.

Kafede bulunan grubun da karşılık vermesi sonucu silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Kaan Özcan (26), vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı ise olay yerinden kendi imkanlarıyla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özcan’ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeye ve kafe önüne şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir tabanca ve çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Kafede oturan ve saldırıya uğrayan grubun saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kuştepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı
Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi
Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi
PKK, bayram yolunda bombalı tuzak kurdu, 2 sivil şehit
PKK, bayram yolunda bombalı tuzak kurdu, 2 sivil şehit
PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi
PKK'lı katiller ağaca bağlayarak kurşuna dizdi
Yalova'da fuhuş operasoynu; 73 gözaltı var
Yalova'da fuhuş operasoynu; 73 gözaltı var
Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı
Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim