Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075

Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu

İftar öncesi fırın önünde oluşan kuyrukta başlayan sıra tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü, 5 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltında

Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu

İftar öncesi fırın önünde oluşan kuyrukta başlayan sıra tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü, 5 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltında

26 Mayıs 2019 Pazar 00:53
Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu

Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu



Vatandaşların iftar sofrasına Ramazan pidesi ve lahmacun yetiştirme telaşı, fırın önünde uzayan kuyruklarda sıra kavgasına dönüyor. Şanlıurfa'da, iftar saatinde ekmek fırınında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı..


Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Çamlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırınında iki kişi arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle tartışma çıktı.

İki kişinin yakınlarının da müdahale etmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, her iki gruptan Ali Ö., Bahattin Ö., Muhammed Aziz Ö., İbrahim Y. ve Nasır K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

5 işçi 1 Mayıs'a giderken kazada can verdi 
5 işçi 1 Mayıs'a giderken kazada can verdi 
21 Yıl Sonra Erkek Sesine Kavuştu
21 Yıl Sonra Erkek Sesine Kavuştu
Bankanız Batıyor diyerek dolandırmak istediler
Bankanız Batıyor diyerek dolandırmak istediler
Banka soyguncusu hava değişimine gelen asker çıktı
Banka soyguncusu hava değişimine gelen asker çıktı
Çürük raporu vermeyen doktora saldırdı
Çürük raporu vermeyen doktora saldırdı
Engelli kızı sokakta taciz eden sapık tutuklandı
Engelli kızı sokakta taciz eden sapık tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
LahmacunRamazan PidesiŞanlıurfaÇamlıyayla Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Dersten kaçan liseliler, ölüme atladı
Dersten kaçan liseliler, ölüme atladı
Eski eşini gasp eden adama 15 yıl hapis
Eski eşini gasp eden adama 15 yıl hapis
Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti
Üniversite öğrencileri kiralık araçla ölüme gitti
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı
Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort