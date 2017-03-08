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08 Mart 2017 Çarşamba 16:28

Lice'de 8 terörist öldürüldü, bombalı araç imha edildi

PKK'ya yönelik operasyonlarda Lice kırsalında çatışmalar devam ederken, 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Bu arada bombalı saldırı için hazırlanan bir araç imha edildi.

Lice'de 8 terörist öldürüldü, bombalı araç imha edildi
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Lice'de 8 terörist öldürüldü, bombalı araç imha edildi

Terör örgütünün katliam saldırısında kullanmaya hazırlandığı bombalı araç imha edilirken, çıkan çatışmalarda 8 PKK'lı öldürüldü. 1 uzman çavuş şehit düştü.
Son Dakika Haberler, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 8 terörist öldürüldü.
Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 5 Mart'ta 8 bin 150 güvenlik görevlisinin katılımıyla başlatılan operasyonlar özellikle Lice ilçesi kırsalında yoğunlaştı.

Arama ve tarama sırasında bir grup PKK'lı tespit edildi. Teröristler, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına uzun namlulu silahlarla karşılık verdi. Çıkan çatışma yaklaşık 2 saat sürdü. Çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı, 8 PKK'lı terörist öldürüldü. Yaralı asker helikopterle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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