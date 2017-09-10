Lice'de bombalı minibüsle karakola bombalı saldırı

PKK'lı teröristler sabaha karşı saat 05.00'te bombalı minibüslü jandarma karakoluna bombalı saldırı düzenledi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Duru jandarma karakoluna yönelik saldırıda alınan güvenlik önlemleri olası bir faciayı önledi. Saldırıda, bir asker hafif yaralandı.

Edinilen göre; Olay, 05.30 sıralarında, Lice ilçesinde bulunan Duru Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kadın olduğu değerlendirilen terörist, içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunan bomba yüklü minibüsü, karakolda infilak ettirmek istedi.

150 METRE YAKLAŞABİLDİ

Ancak karakolun çevresinde alınan güvenlik önlemlerine takılan terörist, aracı buraya yaklaşık 150 metre mesafedeki bariyerin önünde patlattı. Patlamada, bir asker kulağının arkasına cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralandı.

TERÖRİST PARÇA PARÇA OLDU

Yaralı asker kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bedeni ise parçalara ayrıldı. Patlamanın etkisiyle derin bir çukur oluşan yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra yeniden açıldı.