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Lise'de müdür yardımcısı kız öğrencilere "Bakiremisin" diye sormuş

Bursa'da bir lisede, Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı A.K.'nın bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi.

Lise'de müdür yardımcısı kız öğrencilere "Bakiremisin" diye sormuş

Bursa'da bir lisede, Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı A.K.'nın bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi.

20 Mart 2018 Salı 18:24
Lise'de müdür yardımcısı kız öğrencilere "Bakiremisin" diye sormuş

Lise'de müdür yardımcısı kız öğrencilere "Bakiremisin" diye sormuş


Bursa'da skandal, bir lisenin müdür yardımcısı A.K. adlı öğretmenin kız öğrencilere whatsapp aracılığıyla cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.


Bursa'da Whatsapp'dan kız öğrencilerinin bakireliğini sorguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'daki bir lisede müdür yardımcısı olan A.K., odasına çağırdığı kız öğrencilerine 'Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' sorusunu yönelttiği ve bazı kız öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği iddiaları üzerine açığa alındı.

Müdür Yardımcısı ve yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K.'nın, yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildiği öne sürüldü. 


Lisede, Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan A.K.'nın bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi.

'KIZ ÖĞRENCİLERİN ARALARINDAKİ KAVGA SONRASI ORTAYA ÇIKTI' İDDİASI

Ayrıca, A.K.'nın birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü. Olayın, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktığı iddia edildi. 

İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, müdür yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim" diyerek tehdit etti.

Ardından iddialar okul idaresine iletildi. Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. 

Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nın kız öğrenciler ile yaptığı iddia edilen yazışma ve konuşmaları incelediği öğrenildi.

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