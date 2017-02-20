Liseli Ahmet cinayetinde şok iddia: Katiliyle annesini evlendirmiş

KATİL ZANLISINI CEMAAT YURDUNDA TANIMIŞ

KÜÇÜK AHMET ANNESİNİ EVLENMESİ İÇİN ZORLAMIŞ

CİNAYETİ İŞLEYİP EŞİNİ TESELLİ ETMİŞ

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

"ÇOCUK DA BABA DA BİRBİRLERİNİ SEVİYORDU"

Menemen'de bir haftadır kayıp olan liseli Ahmet Coşkun'un katil zanlıbı üvey babası ile annesinin evlenmesi için talihsiz gencin aracı olduğu ortaya çıktı. Annesi ile katilini evlendirmek için çaba harcayan Ahmet Coşkun'un neden öldürüldüğü belirsizliğini koruyor. İzmir'de bir kuyuda cesedi bulunan liseli Ahmet'in annesinin katil zanlısı üvey babasından hamile olduğu ortaya çıktıİzmir'de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un, annesinin cinayet zanlısından 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun su kuyusunda cesedi bulunurken, olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.Cinayet zanlısı Ahmet'in başını keserle vurup, bir su kuyusuna attığını itiraf ederken, Ahmet'in annesi Elif M.'nin de katil zanlısından 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.Dedesinin evine gitmek üzere evden ayrılan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ahmet'i üvey babası Müştak M. (28) öldürdüğünü itiraf etmişti.İddiaya göre 2 yıldır bir cemaat yurduna eğitim için gidip gelen lise öğrencisi Ahmet, katil zanlısı ile kaldığı yurtta tanışmıştı.Yurtta din öğretimi verdiği öne sürülen öğretmen Müştak M.'nin Ahmet'i çok sevdiği, onunla yakından ilgilendiği ve bir müddet sonra da 15 yıl önce eşinden ayrılan annesi ile evlenmek istediğini söylediğini öğrenildi.Katil zanlısı üvey babası Müştak M.'yi liseli Ahmet'in de çok sevdiği ve annesini birçok isteyen olmasına rağmen öğretmeni ile evlenmesi için zorladığı iddia edildi.Oğlunu kırmayan anne Elif M.'nin (35) de katil zanlısı eşi Müştak M. ile tanıştı ve oğlunun mutluluğu için de kendisinden 7 yaş küçük olan zanlı ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.Öte yandan katil zanlısı Müştak M., lise öğrencisi Ahmet'in kaybolduğu ve cinayeti işlediği gün eve gelip eşi ve akrabalarıyla yemek yediği, gözyaşı döktüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının olay günü eşi Elif M.'nin elini tutup sürekli ona sarılarak teselli ettiği öğrenildi.Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca yapılan arama çalışmalarına da katılarak, öldürdüğü lise öğrencisini üzüntülü bir şekilde aradığı belirtildi.Olayın ardından mahalle sakinleri şok yaşarken, Ahmet'in cinayete kurban gitmesine isyan etti. Ahmet'in kaybolmasının ardından bir haftadır süren arama çalışmalarına mahalle sakinleri önemli destek vermişti.Mahalle sakinlerinden Hatice Kurnaz, "Bir haftadır kayıptı. Dün gece 12'de öldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Müştak kayıp olduğundan beri burdaydı, bizlerle birlikte oturdu. Arama çalışmalarına çocuğun dayısı ile gitmiş.Ahmet çok sakin çok iyi bir çocuktu. Bizim elimizde büyüdü. Annesinden izinsiz hiçbir yere gitmezdi. Ahmet yurtta kalırdı ara sıra, cinayet zanlısı yurtta önce çocuğu kandırıyor sonra da annesini. Çocuğu görünüşte çok seviyordu. Çocuk da öyle baba baba diye çok seviyordu" dedi. Cinayet zanlısı Müştak'ı tanımıyordum. Ama Ahmet'in kaybolmasından sonra gündüz gece hep birlikteydik. Zanlı hanımlarla birlikte biz otururken, yanımızdan hiç ayrılmadı. Elif ablanın telefonu hep onun elindeydi. Elif ablanın konuşmasına fırsat vermedi. Biz tanıyamadık. Cinayet zanlısı bizle otururken gayet rahat, hiçbir şey olmamış, böyle bir acı yaşamamış gibiydi. Bu kadar soğukkanlılık olamaz. O da Ahmet'i bizimle birlikte aradı. Katil zanlısından da hamile. Allah biliyor hayırlısı ama inşallah o çocuk da Ahmet gitti olmasın. Anneyi suçlu görmüyoruz" diye konuştu.