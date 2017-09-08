Liseli Feyza yatağında ölü bulundu



Isparta'da, Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Emine Feyza Özdamar, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi 106'ncı Cadde'deki evde ailesiyle kalan Emine Feyza Özdamar, geçen çarşamba günü yalnız olduğu sırada yaşamını yitirdi.

Genç kızın cansız bedeni, aynı gün saat 19.00 sıralarında eve gelen annesi ve babası tarafından yatağında bulundu.

Orman muhafaza memuru olarak görev baba, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖN OTOPSİDE HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Ekiplerin incelemesinin ardından Emine Feyza Özdamar'ın cenazesi önce Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özdamar'ın cenazesi işlemlerden sonra ailesi tarafından alınarak Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ön otopside darp, ateşli silah veya kesici alet izi tespit edilmeyen genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belirlenecek.