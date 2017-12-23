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Liseli Kemal Kara'nın intihar notu bulundu

Bilecik'te geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olarak aranan lise öğrencisi Kemal Kara'nın (16) çantası ve defterine yazdığı intihar notu, gölet kenarında bulundu

Liseli Kemal Kara'nın intihar notu bulundu

Bilecik'te geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olarak aranan lise öğrencisi Kemal Kara'nın (16) çantası ve defterine yazdığı intihar notu, gölet kenarında bulundu

23 Aralık 2017 Cumartesi 02:31
Liseli Kemal Kara'nın intihar notu bulundu

Liseli Kemal Kara'nın intihar notu bulundu


Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan liseli Kemal Kara'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı intihar notu bulundu.


Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal Kara, geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal Kara'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı not ilçe yakılarındaki gölet kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, notta "Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum" yazdığı belirlendi.

Yetkililer, Yalova'dan gelecek olan Sualtı Arama Kurtarma ekibinin gölette arama yapacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kara
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