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Liseli kıza tecavüz; Mahallenin bakkalına 6 yıl hapis cezası

Son Dakika Manavgat,

Liseli kıza tecavüz; Mahallenin bakkalına 6 yıl hapis cezası

Son Dakika Manavgat,

29 Aralık 2017 Cuma 14:02
Liseli kıza tecavüz; Mahallenin bakkalına 6 yıl hapis cezası

Liseli kıza tecavüz ederek hamile bırakan bakkala 6 yıl hapis


Manavgat'ta liseli kıza zorla tecavüz ederek hamile bırakan mahallenin bakkalı Celal Ö, çıkarıldığı mahkemede 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö.'ye (17) cinsel saldırıda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen mahalle bakkalı Celal Ö. (63), 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Evrenseki Mahallesi'nde bakkal işleten Celal Ö., iddiaya göre geçen haziran ayında ekmek almaya gelen lise öğrencisi Ş.Ö.'ye cinsel saldırıda bulundu ve hamile bıraktı. Tutuklanan Celal Ö.'nün yargılandığı davanın karar duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alanya Cezaevi'nde tutuklu Celal Ö., duruşmaya Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


DNA TESTİNDEN YÜZDE 99.9 BABA


Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olay tarihinde 16 yaşında olan Ş.Ö.'nün ifadesini okudu. Olay günü bakkala ekmek almaya giden Ş.Ö.'nün, alkollü olan Celal Ö.'nün tecavüzüne uğradığını anlatan savcı, genç kızın şikayetçi olduğunu belirttti. Ş.Ö.'nün annesi A.K.'nın ise kızının adet görmemesi üzerine hastaneye götürdüğünü ve hamile olduğunu öğrendiğini kaydeden savcı, annenin de jandarmaya giderek şikayette bulunduğunu aktardı. 11 hafta 2 günlük ceninin kürtaj yoluyla alındığını kaydeden savcı, ceninden ve şüpheliden alınan örneklerin DNA testi için İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildiğini, test sonunda Celal Ö.'nün yüzde 99.9 biyolojik baba olduğunun tespit edildiğini vurguladı.


Olayla ilgili Ş.Ö.'nün soruşturma aşamasında çelişkili ifadeler verdiğini aktaran savcı, dosyaya konulan cep telefonu görüntülerinde, ikilinin rıza dahilinde ilişkiye girdiklerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Savcı, sanığın ifadesinde, Ş.Ö. ile birden fazla kez ilişkiye girdiğini kabul ettiğini, bu nedenle sanığın 'reşit olmayanla birden fazla cinsel ilişkiye girme' suçundan cezalandırılmasını istedi.


'İLİŞKİYE GİREREK HATA YAPTIM'


Duruşmada savunmasını veren Celal Ö. ise olay günü kimseye rahatsızlık vermemek için evinde alkol aldığını, çok alkollü olduğunu, bu nedenle olay günü ne yaptığını tam bilemediğini söyledi. Daha önceden Ş.Ö. ile rızası dahilinde birlikte olduğunu da anlatan Celal Ö., bu birliktelikten hamileliğin söz konusu olmadığını kaydetti.


DNA testi sonucunu da kabul etmeyen Celal Ö., "Sonuç neden öyle çıktı ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Bu olayda en çok mağdur benim. Ş.Ö. ile ilişkiye girerek hata yaptım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Sanık avukatı Derya Angın da olayın gerçekleştiği tarihte Ş.Ö.'nün gerçek yaşının tespit edilerek karar verilmesini talep etti. Ş.Ö.'nün avukatı Yusuf Top ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını, sanığın zorla ilişkiye girme suçundan cezalandırılmasını istedi.
Karar aşamasında son sözü sorulan Celal Ö., "Ş.Ö. olay gecesi evinden kaçarak benim yanıma geldi, rızasıyla ilişkiye girdik. Ama hamile kaldığı ayda ben ilişkiye girmedim" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda Celal Ö.'yü 'reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek' suçundan 6 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

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