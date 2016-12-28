Liseli kızlara markette taciz iddiasına tutuklama

Liseli kızlara markette taciz iddiası

Bilecik Osmaniye'de İnönü Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bulunan bir markete alışveriş için gelen ve 14 ila 15 yaşlarında olduğu öğrenilen iki lise öğrencisine, market çalışanı olduğu öğrenilen Y.A. (54) isimli şahıs tarafından cinsel tacizde bulunulduğu iddia edildi. Tacize uğradıklarını iddia eden iki liseli genç kız okul çıkışında yaşadıkları olayı evlerinde ailelerine anlattı.Her iki öğrencinin ailesi Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne gelerek suç duyurusunda bulundular. Şikâyet üzerine markete gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri çalışanı Y.A.'yı gözaltına aldı. Evli olduğu öğrenilen Y.A., Osmaneli Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildi.