Liseli Oyanur'un intiharı; Annesi ile aynı kaderi paylaştı

Evlerinin bahçesinde babasının tabancasıyla canına kıyan Oyanur D.'nin ölümünün ardından acı gerçek yakınları tarafından açıklandı. Talihsiz genç kızın henüz 40 günlükken annesinin de benzer bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.



Tam 16 yıl önce, henüz kucağında 40 günlük bebeği varken canına kıyan Aynur Y.'nin kaderini, 16 yaşına giren kızı da yaşadı. Niğde'nin Bor ilçesindeki evlerinin bahçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren lise öğrencisi Oyanur D.'nin, kendisi henüz 40 günlükken annesi Aynur Y.'nin de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Oyanur D., evlerinin bahçesinde, babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Oyanur D., ağır yaralı kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyanur D.'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Baba Cumali D. tarafından teslim alınan Oyanur'un cenazesi, Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ANNESİ DE AV TÜFEĞİYLE CANINA KIYMIŞ

Lisedeki derslerinde başarılı olduğu belirtilen Oyanur D.'nin, kendisi henüz 40 günlükken, 2002 yılında annesi Aynur Y.'nin de başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Aynur Y. ile dini nikahlı oldukları belirtilen Cumali D.'nin, daha sonra evlendiği ve Oyanur'un üvey annesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

Öte yandan Oyanur D.'nin intiharının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı. Jandarma ve savcılığın, genç kızın cep telefonu ile özel eşyalarını incelenmek üzere aldığı, araştırmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

