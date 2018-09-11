Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92389
ALTIN
247.615
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3800
EURO
7.4548
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımımız İsveç karşısında
A Milli Takımımız İsveç karşısında
Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu
Avrupa'nın en fazla transfer yapan...

Liseli Oyanur'un intiharı; Annesi ile aynı kaderi paylaştı

Evlerinin bahçesinde babasının tabancasıyla canına kıyan Oyanur D.'nin ölümünün ardından acı gerçek yakınları tarafından açıklandı. Talihsiz genç kızın henüz 40 günlükken annesinin de benzer bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

Liseli Oyanur'un intiharı; Annesi ile aynı kaderi paylaştı

Evlerinin bahçesinde babasının tabancasıyla canına kıyan Oyanur D.'nin ölümünün ardından acı gerçek yakınları tarafından açıklandı. Talihsiz genç kızın henüz 40 günlükken annesinin de benzer bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

11 Eylül 2018 Salı 19:03
Liseli Oyanur'un intiharı; Annesi ile aynı kaderi paylaştı

Liseli Oyanur'un intiharı; Annesi ile aynı kaderi paylaştı

Evlerinin bahçesinde babasının tabancasıyla canına kıyan Oyanur D.'nin ölümünün ardından acı gerçek yakınları tarafından açıklandı. Talihsiz genç kızın henüz 40 günlükken annesinin de benzer bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.


Tam 16 yıl önce, henüz kucağında 40 günlük bebeği varken canına kıyan Aynur Y.'nin kaderini, 16 yaşına giren kızı da yaşadı. Niğde'nin Bor ilçesindeki evlerinin bahçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren lise öğrencisi Oyanur D.'nin, kendisi henüz 40 günlükken annesi Aynur Y.'nin de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Oyanur D., evlerinin bahçesinde, babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Oyanur D., ağır yaralı kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyanur D.'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Baba Cumali D. tarafından teslim alınan Oyanur'un cenazesi, Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ANNESİ DE AV TÜFEĞİYLE CANINA KIYMIŞ

Lisedeki derslerinde başarılı olduğu belirtilen Oyanur D.'nin, kendisi henüz 40 günlükken, 2002 yılında annesi Aynur Y.'nin de başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Aynur Y. ile dini nikahlı oldukları belirtilen Cumali D.'nin, daha sonra evlendiği ve Oyanur'un üvey annesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

Öte yandan Oyanur D.'nin intiharının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı. Jandarma ve savcılığın, genç kızın cep telefonu ile özel eşyalarını incelenmek üzere aldığı, araştırmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkta tacizciyi halk linç etmek istedi
Parkta tacizciyi halk linç etmek istedi
Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı
Aldatan eşi ve sevgilisini evinde yarı çıplak yakaladı
CHP İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu
Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 
Okulda rehine krizi: Uzman Erbaş, eski nişanlısını rehin aldı 
Ev soyan hırsızlar mahalle esnafından yardım istemiş
Ev soyan hırsızlar mahalle esnafından yardım istemiş
Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı
Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı
Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü
Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü
Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü
Ankara'da 'Şeytan' dehşeti; Müslümanım diyen 2 kişiyi öldürdü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim