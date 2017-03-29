Liseli Özlem'in cesedi bulundu: Ergene Nehri'ne atlamıştı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi’nde tarihi taş köprüden Ergene Nehri’ne atlayan lise öğrencisi 16 yaşındaki’in cesedi, 6 gün sonra atladığı noktadan 300 metre uzaklıkta bulundu.Uzunköprü’de, Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Özlem İşbilen, geçen 23 Mart’ta, ilçeye adını veren tarihi taş köprüden Ergene Nehri’ne atladı. Liseli Özlem İşbilen'in bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak, Ergene Nehri’ndeki suda, siyanürün de bulunduğu birçok zehirli maddenin olması nedeniyle dalgıçlar su altına inemedi. AFAD ekipleri, Uzunköprü Avcılar Derneği’ne üye gönüllü balıkçıların da katılımıyla balık ağları ve çapa atarak arama yaptı. Özlem İşbilen’in cesedi, olaydan 6 gün sonra atladığı noktadan yaklaşık 300 metre uzakllıktaki Çiftlikköy mevkiinde bulundu.İşbilen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.