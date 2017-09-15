Londra metrosunda patlama; Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama meydana geldi. Metro'da duyulan patlama sesinin ardından çıkan panikte çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Londra polisi terörist saldırı ihtimali üzerinde duruyor. The Sun'ın haberine göre, Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. Metro gazetesi ise beyaz bir kutunun patladığını ve patlama sonucunda bazı kişilerin yüzlerinde yanıklar oluştuğunu belirtti.

Londra polisi olayın Parsons Green metro istasyonunda yaşandığını söyledi. Olayın ardından Earl's Court ve Wimbledon arasındaki hat kapatıldı.

Görgü tanıkları patlamanın ardından yaşanan izdihamda da yaralananlar olduğunu belirtti. AA muhabirine konuşan görgü tanığı ise bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söyledi.

Görgü tanığı, "Ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmedim ancak insanlar panik halindeydi, çığlık atıyor ve ağlıyorlardı." dedi.

Olay yerine ağır silahlı polisler ve ambulanslar yönlendirildi.

Times'ta yer alan habere göre, olay yerinde ikinci bir patlamamış cisim bulundu.

BBC, Londra polisinin olaya terör saldırısı olarak yaklaştığını açıkladı.