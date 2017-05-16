﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Mayıs 2017 Salı 14:40

Maçka'da çatışma, 1 asker şehit

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e inmek için kullandığı güzergahta çatışma çıktı. PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Maçka'da çatışma, 1 asker şehit
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Maçka'da çatışma, 1 asker şehit

Maçka Sümela Manastırı yakınlarında çatışma,. Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e inmek için kullandığı güzergahta çatışma çıktı. PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Daha önce aynı bölgede çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit olmuştu.

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi. Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.
Maçka Parkı Tünel projesinde güzergah değişti
Maçka Parkı Tünel projesinde güzergah değişti
Beşiktaş#039;ta patlama 400 Kilo bombalı araçla düzenlendi
Beşiktaş'ta patlama 400 Kilo bombalı araçla düzenlendi
Beşiktaş#039;ta bombalı saldırı; Şehit ve yaralıların isimleri
Beşiktaş'ta bombalı saldırı; Şehit ve yaralıların isimleri
İstabul#039;da polise bombalı saldırı; 30#039;dan fazla yaralı var
İstabul'da polise bombalı saldırı; 30'dan fazla yaralı var
Son Dakika Maçka: Teröristler polise saldırdı, 3 şehit var
Son Dakika Maçka: Teröristler polise saldırdı, 3 şehit var
Bartholomeostan Sümela çağrısı: Kan dökülmemesi en büyük dileğimizdir
Bartholomeos’tan Sümela çağrısı: Kan dökülmemesi en büyük dileğimizdir
Sümela Manastırını yılda 600 bin kişi ziyaret ediyor
Sümela Manastırı'nı yılda 600 bin kişi ziyaret ediyor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iftar yemeği verdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iftar yemeği verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
MackaSumela ManastiriPKK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı
Konya'da uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama Konya'da uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama
Hırsızı vatandaşların elinden polis kurtardı Hırsızı vatandaşların elinden polis kurtardı
Bursa'da Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı Bursa'da Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı
Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi Sultangazi'de olaylar yeniden patlak verdi
FETÖ sanığı itirafçı oldu; Cezaevine Gülen'den haber getiriyorlar FETÖ sanığı itirafçı oldu; Cezaevine Gülen'den...
Yukarı Çık

Beşiktaş'ta otogaleriye silahlı saldırı
Beşiktaş'ta daha çok lüks araçların satıldığı otogaleri sabaha karşı silahlarla tarandı. Saldırı...

Haberi Oku