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25 Haziran 2017 Pazar 19:47

Maçka'da patlama, 2 asker yaralandı

Maçka kırsalında teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker yaralandı

Maçka'da patlama, 2 asker yaralandı
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Maçka'da patlama, 2 asker yaralandı


Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. 

İHA'nın haberine göre, olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
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