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04 Haziran 2017 Pazar 22:40

Made In USA; Sam Amcaları PKK'lı katillere gümrük kapısı kurdu

Amerika, yüzlerce TIR dolusu silah desteği verdiği terör örgütü PKK'yı, Türkiye sınırına kendi bayrağı altında gümrük kapısı açmasını sağladı.

Made In USA; Sam Amcaları PKK'lı katillere gümrük kapısı kurdu
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Made In USA; Sam Amcaları PKK'lı katillere gümrük kapısı kurdu


Türkiye'de solcu çevreleri yıllarca Amerikan karşıtı 'Devrimci Sol Hareket' olarak gaza getiren PKK'lı katiller, yüzlerce TIR dolusu Amerikan silahı ve Amerikan bayrağı astıkları sözde karargah binaları içinde TSK operasyonlarından kurtulmanın derdine düştü. Batılı ülkelerin 'Cici çocuklar'ı dünya kamuoyuna özgürlük savaşçıları olarak lanse edilirken, PKK'lı teröristlerin arasında sayıları 500'ü geçen ABD ve AB ülkelerinden gelen terör meraklıları da Suriye ve Irak kamplarında bir başka terör örgütüne karşı savaş eğitimi alıyor. 

YENİDEN AMERİKAN BAYRAĞI ÇEKTİLER 

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına asılan ABD bayrağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden görülüyor
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/ PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Yeni bayrağın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı geçen yıl Eylül ayında asılmıştı.
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