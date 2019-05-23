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Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı

Trafikte yol verme tartışması yüzünden öldürüldüğü öne sürülen Özkan Kuzgun cinayetinin içinden yasak aşk iddiası çıktı.

Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı

Trafikte yol verme tartışması yüzünden öldürüldüğü öne sürülen Özkan Kuzgun cinayetinin içinden yasak aşk iddiası çıktı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:54
Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı

Maganda cinayeti sanılıyordu, aşk cinayeti çıktı

Muğla Milas yakınlarında dün meydana gelen cinayetin maganda saldırısı değil yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı. Saldırgan C.K.'nın, otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan Kuzgun ile tartışması dün cinayetle sonuçlanmıştı. Basına 'Trafikte maganda cinayeti' olarak geçilen haberin iç yüzü bugün sabah saatlerinde yeni iddiayla farklı bir boyut kazandı. Yakalandıktan sonra sorguya alınan C.K.'nın,  amcasının kızıyla evli olan Özkan Kuzgun'a eşiyle ilişkisi gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu öldürmüş..

Muğla'nın Milas ilçesinde, C.K.'nın, otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan K. ile tartışması cinayetle sonuçlandı. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayın ardından yasak aşk tartışması çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Milas'ın Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Özkan K., seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihlali yaparak otomobili ile C.K.'nın önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Özkan K. araçlarından inerek tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., silahla Özkan K.'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özkan K., kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayın yasak aşk tartışmasıyla yaşandığı ortaya çıktı. C.K. amcasının kızıyla evli olan Özkan Kuzgun. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan Kuzgun'u vuran C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu. Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, C.K. gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Yasak Aşk CinayetiMuğlaMilas
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