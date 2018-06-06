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Maganda minibüsçü polise kemerle saldırdı

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi

Maganda minibüsçü polise kemerle saldırdı

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi

06 Haziran 2018 Çarşamba 20:51
Maganda minibüsçü polise kemerle saldırdı

Maganda minibüsçü polise kemerle saldırdı


Minibüsçülerin kavgasını ayırmaya çalışan polis, maganda bir şoförün kemerli saldırısına uğradı. Neye uğradığını anlamayan polis memuru kendini havaya ateş açarak korudu.
İstanbul Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi, yerden seken mermi, sürücüyü yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beylikdüzü Haramidere mevkii E-5 Yanyol Avcılar istikametinde bulunan bir istasyonda meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis, yol verme kavgası yüzünden yolcu minibüs sürücüsü ile kavga etti. Bir süre sonra minibüs sürücülerinden birisi daha olayı görerek iddiaya göre arkadaşına yardımcı olmak istedi. Kendisine kemerle saldıran minibüs sürücülerini ikna etmeye çalışan polis tabancası ile ateş etti. Polisin ateşlediği silahta yerden seken bir mermi minibüs sürücüsünün bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, ayırmaya çalıştı. Silahla yaralama olayından kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans sedye ile yaralıyı taşıyarak hastaneye sevk etti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlediği anda merminin sekmesi ve sürücünün yaralanma anı görülüyor.

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