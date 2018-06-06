Maganda minibüsçü polise kemerle saldırdı
Minibüsçülerin kavgasını ayırmaya çalışan polis, maganda bir şoförün kemerli saldırısına uğradı. Neye uğradığını anlamayan polis memuru kendini havaya ateş açarak korudu.
İstanbul Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi, yerden seken mermi, sürücüyü yaraladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlediği anda merminin sekmesi ve sürücünün yaralanma anı görülüyor.