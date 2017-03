Maganda taksici müşterilerini arkadaşlarına dövdürdü

MAGANDA TAKSİCİ POLİSİ BİLE TERSLEDİ

1 HAFTA GİZLİ GİZLİ TAKİP ETTİ

DURAKTA DARP EDİLDİLER, ÖLÜM TEHDİDİ ALDILAR

BİTAKSİ AÇIKLAMA YAPTI

MAĞDUR ÇİFT DORĞULADI

İstanbul'da her önüne gelenin, altına çektiği sarı araçla taksicilik yapabildiği, sözde dernek ve federasyonların, uydurma duraklarla vatandaşın sık sık mağdur edildiği taksiciler cehennemine döndü. Son olarak Bakırköy'de bir taksicinin, müşterilerini çalıştığı durağa götürerek burada arkadaşlarına feci şekilde dayak attırması ve ölüm tehditleri ve hakaretler yağdırması bardağı taşıran son damla oldu. Emniyetin,lerle vatandaşı buluşturan BiTaksi adlı uygulamanın, olayın aydınlatılması için seferber olduğu İstanbul'da, tek bir taksici odasından, derneğinden açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yolcuların can güvenliğiyle ilgili tek bir açıklama dahi yapmayan çok sayıda taksici odası ve derneğinin suskunluğuna sosyal medyadan tepki yağdı.Büyükşehirlerde yaygın olarak kullanılan'den araç çağıran Bakırköy'de oturan bir çiftin başına gelenler Sosyal Medya'da günün konusu oldu. İddiaya göreBakırköy'de başlayan olaylar zinciri karakolda bitti. BiTaksi yetkilileri ise aracın sistemden çıkarıldığını ve mağdur olan yolculara hukuki konuda her türlü desteğin verileceğini açıkladı.Olay geçen hafta İstanbul Bakırköy'de gerçekleşti. 19 Mart günü Bakırköy ilçesindeki evlerine taksi çağıran çift, İncirli semtine doğru hareket ederken cadde üzerinden kaza yapan iki araca rastladı. Araçlardan birinin içindeki kadın ve çocuğun sıkışması üzerine kapatılan yoldan geçemeyen taksinin şoförü B.K. otomobilde mahsur kalan insanlara aldırmadan çıkıştı.İddialara göre B.K., kaza yapan otomobile doğru dönerek, camdan sert bir şekilde “Bu araç kimin?” şeklinde çıkıştı. Kazaya karışan diğer şoförün kibarca yaptığı “Kadın sıkıştı ve korktu; şuan araçları çekemiyoruz, sen yan sokaktan dön.” uyarısını da öfkelenen taksici ölüm tehditleri yağdırmaya devam etti.“Sizi burada 30 saniyede ezerim öldürürüm, yolu açın." diyen taksinin şoförüne karşı yolcular da hayretler içerisinde tepki gösterip yan sokaktan dönmesini istedi. Oysa şoför, gülerek; “Bunları ezeyim mi burada?” diyerek dalga geçti.Tehdit edilen araç sahibinin hemen ileride bulunan polisi uyarmasıyla konu emniyete taşındı. Polis tarafından durdurulmasına rağmen ters davranışlarını sürdüren taksici B.K. araçtan indirildi. Yolcular da taksicinin haksız olduğunu polise belirterek taksiden uzaklaşmayı tercih etti.Yaşadıkları olayı ve taksicinin uygunsuz hareketlerini kullandıkları BiTaksi uygulamasına yorum olarak bildirdi.Olaydan bir hafta sonra, 26 Mart Pazar günü, öğlen sularında yine aynı uygulamayla taksi çağıran çift şokla karşılaştı. Yanlarındaki 4 bin liralık stüdyo malzemesi ve ekipmanla gelen araca binen çiftin karşısına yine B.K., isimli şoförün kullandığı taksi çıktı.İddiaya göre çoför B.K., "Bir haftadır sizi takip ediyorum, yeniden (taksi) çağırmanızı bekledi. Bugün çağırdınız, uygulamadan sizi gördüm ve hemen geldim. Bu araçtan inemezsiniz, sizi öldürüceğim." dedi ve aracı istenilen istikametin aksine doğru sürmeye başladı.Hızla uzaklaşmaya başlayan aracın arkasındaki kadın yolcu, taksinin arka kapısını açıp bacağıyla tutarak imdat çağrısında bulundu. Taksiciye "Ya sağ çek, dur ya da kapını kırarım." diye bağırdı. Şoför mahallinin yanında, ön koltukta yolculuk eden kadının sevgilisi de polisi aradı.Taksici bunun üzerine "İkinize de öldürürüm." diyerek tehditler savurmaya devam etti. El fenerini çekmeyi ya da direksiyonu kırmayı düşünen yolcular hızla seyreden aracın takla atma ihtimalini düşünerek vazgeçti."Biner binmez hareket eden şöför 'beni hatırladınız mı?' dedi. Gelen taksici geçen haftaki taksiciydi."B.K. bir süre sonra ilerideki taksi durağında aracı durdurdu. Çift, duraktaki on onbeş kişilik taksici grup tarafından darp edildi ve hakaretlere maruz kaldı. Bindikleri taksinin şoförü B.K. da duraktan aldığı bıçakla üzerlerine yürüdü. Bunun üzerine diğer taksiciler arkadaşlarını durdurdular.Araçta bulunan ekipmanları sokağın ortasına atılan çifte dönen B.K., "Adresinizi biliyorum. İsminizi biliyorum, gelip sizi öldüreceğim." diyerek uzaklaştı. Birkaç dakika sonra gelen polislere ifade veren çift, taksicilerden şikâyetçi oldu.Hastaneden darp raporu alan çift ifade verdikten sonra, ilgisiz davrandıklarını belirttiği polisin yanından ayrıldı ve mağduriyetini BiTaksi uygulamasının yetkilileriyle paylaştı.Günlerdir korku içerisinde yaşayan, maddi manevi zarara uğrayan çift beklediği sonucu alamayınca yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.Olayın kısa sürede Twitter ve Facebook'ta yankı bulmasının ardından BiTaksi yetkilileri sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Daha sonra çifte de ulaşan BiTaksi yetkilileri, B.K. isimli şoförün sistemden çıkarıldığını belirtti. Konuya gerekli özeni göstermeyen çalışanların işine de son verileceğini açıkladı.Yaşananların ardından mağdur olan çift de sosyal medya hesaplarındanfirmasıyla yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. BiTaksi sahibinin kendilerini arayıp özür dilediğini ve tüm zararlarının karşılanacağını belirttiler. Adli davalarının takipçisi olacaklarını söyleyen çift, paylaşımlarıyla kendilerini destekleyenlere de teşekkür etti.