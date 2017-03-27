28 Mart 2017 Salı 19:33

Maganda taksici müşterilerini arkadaşlarına dövdürdü

Maganda taksici, müşterilerine önce hakaretler yağdırdı, ardından ölümle tehdit etti, yetmedi çalıştığı durağa götürerek arkadaşlarıyla feci şekilde dövdü. Tüm bu olaylara rağmen tek bir Taksi STK'sından açıklama gelmedi..