Magandalar ellerinde bıçaklarla hastane bastı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik şiddet eylemlerinde Gaziantepli magandalar adeta sınıf atladı. Yakınları ile hastanede yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle ellerine aldıkları bıçaklarla organize bir şekilde hastane basmaya gelen magandalara, olay yerinde bulunan jandarma müdahale etti.Çirkin saldırı sırasında tesadüfen cezaevinde görevli olan ve olay esnasında hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttıHastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi basan ve doktor ile çalışanlara bıçak çeken 10-15 kişilik gurubu jandarma önledi.Edinilen bilgilere göre olay Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hastaneye getirilen bir kadın tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gitti. Ancak kadın yakınlarına doktorların kendisiyle ilgilenmediğini söyleyince, kadının yakınları olduğu iddia edilen 10-15 kişilik grup hastaneye gelip doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede gruptan bazı kişiler bıçaklarla doktor ve hastane güvenlikçilerine saldırdı.Cezaevinde görevli olan ve olay esnasında hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttı. Bu esnada bir özel güvenlik görevlisi koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Tüm bu yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgisi bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.