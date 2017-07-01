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GÜVENLİK:
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01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:09

Magandalar ellerinde bıçaklarla hastane bastı

Hastaneyi ellerinde bıçaklarla basan magandalar, tesadüfen olay yerinde olan jandarmalar tarafından güçlükle engellendi.

Magandalar ellerinde bıçaklarla hastane bastı
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Magandalar ellerinde bıçaklarla hastane bastı

Sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik şiddet eylemlerinde Gaziantepli magandalar adeta sınıf atladı. Yakınları ile hastanede yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle ellerine aldıkları bıçaklarla organize bir şekilde hastane basmaya gelen magandalara, olay yerinde bulunan jandarma müdahale etti.
Hastane baskını
Çirkin saldırı sırasında tesadüfen cezaevinde görevli olan ve olay esnasında hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttı

Hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi basan ve doktor ile çalışanlara bıçak çeken 10-15 kişilik gurubu jandarma önledi.

Edinilen bilgilere göre olay Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hastaneye getirilen bir kadın tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gitti. Ancak kadın yakınlarına doktorların kendisiyle ilgilenmediğini söyleyince, kadının yakınları olduğu iddia edilen 10-15 kişilik grup hastaneye gelip doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede gruptan bazı kişiler bıçaklarla doktor ve hastane güvenlikçilerine saldırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cezaevinde görevli olan ve olay esnasında hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttı. Bu esnada bir özel güvenlik görevlisi koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Tüm bu yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgisi bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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Hastane Baskını
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