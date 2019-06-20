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Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı

Aksaray kent girişinde bir yolcu otobüsünü durduran magandalar, Kadriye S adlı genç kızı saçından sürükleye sürükleye kaçırdı. Polis saldırganları yakaladı.

Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı

Aksaray kent girişinde bir yolcu otobüsünü durduran magandalar, Kadriye S adlı genç kızı saçından sürükleye sürükleye kaçırdı. Polis saldırganları yakaladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:08
Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı

Magandalar yol kesti, otobüsten kadın kaçırdı

Akıllara durgunluk veren olay Aksaray'da yaşandı. Şehirlerarası yolcu otobüsünün önünü otomobille kesen magandalar genç bir kadını zorla kaçırdı. 

Kadınlara yönelik saldırganlık, akıllara durgunluk veren boyutlara ulaştı. Gözü dönmüş magandalar, Mersin'e gitmekte olan şehirlerarası yolcu otososünü 
Aksaray'da, kimliği belirsiz kişiler önünü keserek durdurdukları bir yolcu otobüsünden yolcu Kadriye S.'yi, zorla araçtan indirerek kaçırdı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.


Görenleri dehşete düşüren olay, Aksaray kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. 

Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır" ifadelerine yer verdi.

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