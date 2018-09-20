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Magandalığın böylesi görülmedi; Çarptığı kadına dayak atarak kaçtı

İnegöl'de 16 JZ 645 plakalı lüks aracıyla yolda çarparak düşürdüğü kadına saldıran magandayı polis havaya açarak durdurdu. Maganda dehşetini yaşayan kadının tepkisine vatandaşlar da destek verdi.

Magandalığın böylesi görülmedi; Çarptığı kadına dayak atarak kaçtı

İnegöl'de 16 JZ 645 plakalı lüks aracıyla yolda çarparak düşürdüğü kadına saldıran magandayı polis havaya açarak durdurdu. Maganda dehşetini yaşayan kadının tepkisine vatandaşlar da destek verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:15
Magandalığın böylesi görülmedi; Çarptığı kadına dayak atarak kaçtı

Magandalığın böylesi görülmedi; Çarptığı kadına dayak atarak kaçtı


Trafik magandalağında sınır tanımayan Uğur P. adlı sürücü, yolda çarparak düşürdüğü kadına "Aracının aynasına zarar verdiği" gerekçesiyle saldırdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P., polislerin havaya ateş açtığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü.


Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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