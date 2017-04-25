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25 Nisan 2017 Salı 00:58

Mahalleli bir oldu, uyuşturucu kullananları polise teslim etti

Çocukların gözü önünde uyuşturucu kullanan 4 kişi vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Mahalleli bir oldu, uyuşturucu kullananları polise teslim etti
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Mahalleli bir oldu, uyuşturucu kullananları polise teslim etti

Gençler arasında giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı konusunda toplumun  duyarlılığı artıyor. Düzce TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.

 
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