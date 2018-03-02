Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

Mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklandı.

Mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklandı.

02 Mart 2018 Cuma 17:33
Mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askeri tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askeri tutuklandı

   Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’nın hemen karşısında bulunan Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay  2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.

Son Güncelleme: 02.03.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
TutuklandıYunan Askeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'dan boşanma cinayeti; 21 yaşındaki genç kadın katledildi
Malatya'dan boşanma cinayeti; 21 yaşındaki genç kadın katledildi
Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu
Can Mutlu'nun esrarengiz ölümü: Polis olaya el koydu
Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı
Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı
İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı
İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı
İstanbul’da öğrenci servisi kaza yaptı! Bir öğrenci hayatını kaybetti
İstanbul’da öğrenci servisi kaza yaptı! Bir öğrenci hayatını kaybetti
İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var
İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var
Fatih'te tacizci öğretmene abla kardeş tuzağı
Fatih'te tacizci öğretmene abla kardeş tuzağı
3 aylık hamile eşini pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu
3 aylık hamile eşini pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim