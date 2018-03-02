Mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’nın hemen karşısında bulunan Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.