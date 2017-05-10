10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:45

Mahrem İmam'ın kasasından milyonlarca lira para çıktı

FETÖ yapılanması içerisinde ayrı bir örgüt olarak kurulan Mahrem İmamlar'ın her ay himmet adı altında topladığı paralar görenleri hayrete düşürdü. Bir bankanın kiralık kasasında çıkan çeyrek altınların değerinin 18 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.