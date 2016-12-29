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29 Aralık 2016 Perşembe 02:45

Makas attı, aşırı hız yaptı, kaza yaptı, arkadaşını bıraktı kaçtı

Elazığ'da bir trafik magandasının neden olduğu kaza, vatandaşları çileden çıkardı. Yanındaki arkadaşını bile yaralı halde bırakıp kaçan magandayı polis arıyor.

Makas attı, aşırı hız yaptı, kaza yaptı, arkadaşını bıraktı kaçtı
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Makas attı, aşırı hız yaptı, kaza yaptı, arkadaşını bıraktı kaçtı

Trafik mgantası Elazığ'da adeta terör estirdi. Yanında bir arkadaşı ile kime ait olduğu bilinmeyen bir otomobille yollarda makas atan trafik magandası 3 araca zarar vererek durabildi. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters döndü, yaralı arkadaşını bırakak kaçan trafik magandası çok sayıda kişiyi adeta ölümle burun buruna getirdi. Kazada ölümden dönen vatandaşlar trafik magandasına öfke kusarken, kameralara bazı sürücülerin küfürleri yansıdı. İşte dün gece yaşananlar

ÜÇ KİŞİYİ YARALADI ARKASINA BAKMADAN KOŞARAK KAÇTI

Elazığ'da seyir halinde makas attığı iddia edilen otomobil iki otomobile çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü otomobildeki yaralı arkadaşını bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak trafikte hızla ilerleyen otomobil, Haşim Köroğlu idaresindeki otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Sürücü daha sonra kontrolünü sağlayamayarak Ebubekir Albayrak'ın kullandığı araca da çarptı.

YANINDAKİ ARKADAŞINI BİLE BIRAKIP GİTTİ

Aşırı hızlı olduğu ve makas attığı ileri sürülen otomobil ise çarpışma noktasından yaklaşık 150 metre sonra durabildi. Otomobilin durması ile birlikte, araç sürücüsü yaralanan arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, takla atan otomobildeki 2 yaralıyı ve sürücüsü kaçan araçtaki 1 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

POLİS KAÇAN TRAFİK MAGANDASINI ARIYOR

İtfaiye ekipleri de benzin deposu parçalanan ve ters dönen aracı düzeltip aküsünü sökerek her hangi bir tehlike yaşanmasını engelledi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Anahtar Kelimeler
Trafik Magandası
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