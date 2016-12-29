Makas attı, aşırı hız yaptı, kaza yaptı, arkadaşını bıraktı kaçtı

Elazığ'da bir trafik magandasının neden olduğu kaza, vatandaşları çileden çıkardı. Yanındaki arkadaşını bile yaralı halde bırakıp kaçan magandayı polis arıyor.