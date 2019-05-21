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Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı

Yollarda terör havası estirirken sürücülerin ve yolcuların canını hiçe sayan makas magandalarından biri Hasdal yakınlarında barilerlere saplandı.

Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı

Yollarda terör havası estirirken sürücülerin ve yolcuların canını hiçe sayan makas magandalarından biri Hasdal yakınlarında barilerlere saplandı.

21 Mayıs 2019 Salı 09:50
Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı

Makas magandası bu kez bariyerlere saplandı

TEM Hasdal yakınlarında kazaya tanık olan vatandaşlar isyan etti; 'Devlet bu tür kazalara karışanları ömür boyu trafikten men etsin, bırakın kendi canını vatandaşların hayatına bile önem vermiyor bunlar' makas atarak yollarda trafik terörü estiren magandalar, artırılan cezalar alınan önlemlere rağmen durmuyor.
Hasdal TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki bir otomobile çarpıp savrularak bariyerlere saplandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kazaya karışan diğer sürücü makas terörüne 'Bu adamları direksiyon başına oturtmasınlar' diyerek isyan etti..

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkii Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7779 plakalı otomobil sürücüsü iddialara göre başka bir otomobil ile yarışa girdi. Bir süre sonra yolda makas atmaya başlayan sürücü, Hasdal mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki bir otomobile çarparak savrulup bariyerlere saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'BUNLARI ÖMÜR BOYU DİREKSİYONA ÇIKARTMASINLAR'

Kazaya karışan Hasan Fahri Okutucu, "Biz iftardan geliyorduk. Bu arkadaş makas attı. İki kişi yarış yapıyordu. Biz aracımız ile ailecek geliyorduk. Adam kafasına göre makas ata ata gidiyor. Birisi yırttı gitti, öteki de bize vurdu. Oradan döndü bu tarafa vurdu. Bu adamlara cezaları ağır vermeleri lazım. Bu adamları ömür boyu direksiyona çıkartmasınlar" diye konuştu.


 

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