Malatya Battalgazi'de silahlı çatışma çıktı, 2 ölü 10 yaralı var

Malatya Battalgazi'de silahlı çatışma çıktı, 2 ölü 8 yaralı var

Battalgazi'de Kanalboyu üzerinde bir kafeteryada iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü, 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 yaralı var... Kentte yeni bir saldırının olmaması için önmemlerin artırıldığı asayişin sağlanması için güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu açıklandı.Malatya'da, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındıMalatya'da, bir kafede, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi üzerindeki kafede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada. yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olanveMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.