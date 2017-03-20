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20 Mart 2017 Pazartesi 22:27

Malatya Battalgazi'de silahlı çatışma çıktı, 2 ölü 10 yaralı var

Malatya'ya bağlı Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya, ardından da silahlı çatışmaya dönüştü. 2 ölü 8 yaralı var. Emniyet yetkilileri daha sonra yaptığı açıklamada yaralananların sayısını 10 olarak duyurdu.

Malatya Battalgazi'de silahlı çatışma çıktı, 2 ölü 10 yaralı var
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Malatya Battalgazi'de silahlı çatışma çıktı, 2 ölü 8 yaralı var

Battalgazi'de Kanalboyu üzerinde bir kafeteryada iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü, 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 yaralı var... Kentte yeni bir saldırının olmaması için önmemlerin artırıldığı asayişin sağlanması için güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu açıklandı.


Battalgazi Haberleri, Malatya'da, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı
Malatya'da, bir kafede, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi üzerindeki kafede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Erdinç Barutçu, Burak Akpınar, Mehmet S, Abdullah D, Gamze K, Serdar Ö, Hakan K, Aykut Ö, Suat A. ve Yasin E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Erdinç Barutçu ve Burak Akpınar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
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