﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 07:26

Malatya'da 4 çocuklu evli kadının nikah tuzağı

Malatya’da Basri A., 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikâhı kıydı. Ancak ilk gecenin sabahında onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kadın takıları alıp kaçtı

Malatya'da 4 çocuklu evli kadının nikah tuzağı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Malatya'da 4 çocuklu evli kadının nikah tuzağı

Evlilik ve nikah yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık olayına bir yinesi daha eklendi.  Malatya’da yaşayan Basri A., iddiaya göre 17 Nisan günü Şanlıurfa’da oturan 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikâhı yaparak hayatını birleştirdi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre resmi nikâh kıyılmayan evlilik öncesinde B.A., kadına 8 altın bilezik, 2 altın küpe, 3 altın yüzük ve altın saat hediye etti. Ancak B.A. için ilk gecenin sabahı kâbusa döndü.
SABAH UYANINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
4 çocuklu kadın, sabah altınlarla birlikte evi terk edip kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen B.A., polise şikâyette bulundu. Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, verilen eşkâl üzerine otomobille kaçan kadın ve beraberindeki kişiyi Malatya-Adıyaman yolundaki polis noktasında yakaladı.

Otomobilde bulunan bir kişi, polislere H.K. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Ancak alınan parmak izi sonucu şüphelinin adının Adnan K. olduğu, 4 suçtan arandığı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Kadının bir başkasıyla resmi olarak evli olduğu da ortaya çıktı. Asayiş Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen Adnan K. ile kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla başladı Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne baskınla...
KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla uğurlandı KKTC'de öldürülen Burcu Okumuş ağıtlarla...
Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı, 4 ölü 10 yaralı var Çeyiz almaya giden düğün konvoyu kaza yaptı,...
Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak eğlenmiş Suriyeli işçiler küçük çocuğa işkence yaparak...
Kocasına araba çarpan kadın; Oh olsun, geri zekalı ölsen sevinirim' Kocasına araba çarpan kadın; Oh olsun, geri zekalı...
AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı
Yukarı Çık

Arnavutköy'de operasyon; İstanbul güne...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy'de çeşitli adreslere...

Haberi Oku