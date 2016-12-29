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29 Aralık 2016 Perşembe 02:57

Malatya kız öğrenci yurdunda yangın, 5 yaralı var

Malatya'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı özel yurtta gece yarısı yangın çıktı. Yangında 5 kız öğrenci yaralandı.

Malatya kız öğrenci yurdunda yangın, 5 yaralı var
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Malatya kız öğrenci yurdunda yangın, 5 yaralı var

Malatya'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangın panik ve korku yarattı. Öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, yangının çıktığı odada bulunan ve alevlerin arasında kalarak kısmen yanan bir öğrenci ile dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÖRDÜNCÜ KATTA BAŞLADI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda gece geç saatlerde yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun 4'üncü katındaki bir odada henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede yayılırken, öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı odada bulunan öğrenciler Ayşe Didem Haz (21) yanarak yaralanırken, Azerbaycan uyruklu Numana Aliyeva, Melike Sönmez, Elif Acar ve İrem Demirtaş ise dumandan etkilendi. Öğrenciler daha sonra 112 Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı

. Dumandan etkilenen 2 öğrenciye de olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çabaları sonucu söndürüldü. Yurt dışına çıkartılan öğrenciler ise yangnın söndürülmesinin ardından tekrar yurda alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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