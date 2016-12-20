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20 Aralık 2016 Salı 21:31

Malatya Yeşilyurt'ta kanlı baskın: Kafeterya basıldı 1 ölü var

Malatya Yeşilyur'ta bir kafeterya, kar maskeli kişiler tarafından basıldı. Kanlı baskın sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var. Aynı kafeteryanın geçtiğimiz yıl işletmecisinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Malatya Yeşilyurt'ta kanlı baskın: Kafeterya basıldı 1 ölü var
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Malatya Yeşilyurt'ta kanlı baskın: Kafeterya basıldı 1 ölü var

Son Dakika Malatya Yeşilyur'ta bir kafeterya, kar maskeli kişiler tarafından basıldı. Kanlı baskın sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var. Aynı kafeteryanın geçtiğimiz yıl işletmecisinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Son Dakika Yeşilyurt, Malatya'da bir kafeye giren kar maskeli ve silahlı kişilerin saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kafede oturanlara yönelik kar maskeli saldırganlar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Abdullah Gül parkı içerisinde faaliyet gösteren ve bir yıl önce de işletmecisi cinayete kurban giden kafede meydan geldi. İddiaya göre; kafede oturan Ümit Kahraman Tutal'a kar maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda Ümit Kahraman Tutal ağır, kafede bulunan Tayfun Kartal da hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Kahraman Tutal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oto tamircisi Tutal'ın evli, 3 çocuk babası ve eşinin ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan Tayfun Kartal'ın tedavisi ise devam ediyor.

O KAFENİN İŞLETMECİSİ DE 1 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bu arada, cinayetin işlendiği Abdullah Gül Parkı'ndaki kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesinde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Polis ekipleri, kar maskeli saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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