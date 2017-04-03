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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:45

Mali Şubeden FETÖ operasyonu

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mali Şubeden FETÖ operasyonu
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Mali Şubeden FETÖ operasyonu
   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ soruşturmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Daha önce “Kimse Yok Mu” derneğine yönelik düzenlenen operasyonun ikinci ayağında ekipler çok sayıda adrese girdi. İstanbul merkezli operasyonda 80 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.  
    Ekipler adreslerde arama yaparken, gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul ve İl dışında gözaltına alınan şüphelilerin, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi. YÖNETİCİLERİ YAKALANMIŞTI “Kimse Yok Mu” derneği hakkında daha önce “Kurban” ve “Su kuyusu” için toplanan yardım paralarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Toplanan paraların, FETÖ tarafından başka amaçlarla kullandığı öne sürülmüştü. Bu iddialarında soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, “Kimse Yok Mu” derneğinin yöneticilerinden ve FETÖ’nün Tanzaya İmamı olan “Halit” kod adlı Atilla Ün’ü de geçtiğimiz hafta gözaltına almıştı. Saklandığı Ataşehir’deki bir işyerinde yakalanan Ün, daha önce oğlunun sünnet takılarını Tanzanya’da kuyu açtırmak için Afrika’ya göndermesiyle gündeme gelmişti.
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FETÖ Operasyonu
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