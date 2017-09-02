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Malkara'da kaza; 3 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malkara'da kaza; 3 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02 Eylül 2017 Cumartesi 11:42
Malkara'da kaza; 3 ölü var

Malkara'da kaza; 3 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 04.30 sıralarında Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Izgara Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Sinan Türker yönetimindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, Yunanistan'dan aldığı 19 yolcuyu İstanbul'a götüren 46 yaşındaki Metin Tokgöz yönetimindeki 34 YT 962 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Baki Çevik (34), Süleyman Türker (48) ve Mustafa Özel (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü Sinan Türker ile İslam Çevik (39) ise ağır yaralandı.

Son Güncelleme: 02.09.2017 11:51
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