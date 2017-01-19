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19 Ocak 2017 Perşembe 04:20

Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı

Maltepe'de bir benzin istasyonunun market bölümünü basan eli bıçaklı saldırgan, burada çalışan bir görevliyi rehin aldı. Polis uzun uğraşlar sonucu saldırganı sağ olarak yakaladı

Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı
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Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı

Sağlık sorunları olduğunu ileri süren bir kişi, İstanbul Maltepe'de girdiği benzin istasyonu çalışanını bıçakla rehin aldı. Saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçan benzin istasyonu çalışanı sağ olarak kurtulurken eli bıçaklı saldırganı polis yakalamak için bir saat dil döktü.

İstanbul Maltepe'de bir kişi tarafından bıçak tehdidiyle rehin alınan akaryakıt istasyonu çalışanı, şüphelinin dalgınlığından yararlanarak kaçmayı başardı.

ELİNDE BIÇAKLA MARKETİ BASTI

Alınan bilgiye göre, Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir benzinliğe gelen E.D, market bölümünde çalışan kasiyeri bıçakla rehin alarak polisi aramasını istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

REHİNE KENDİNİ KURTARDI

E.D, bir anlık dalgınlığından yararlanan kasiyerin kaçmayı başarmasının ardından markette oturmaya devam etti.
Polis ekiplerince yaklaşık bir saatte ikna edilen E.D, gözaltına alındı. Olay yerinde ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.
E.D. adlı saldırgının "Sağlık sorunları"ndan dolayı rehin alma eylemini gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.
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