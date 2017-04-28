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28 Nisan 2017 Cuma 06:56

Maltepe'de oto yıkamacıya el bombalı saldırı

Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler, bir oto yıkamacıya el bombalı saldırı düzenledi. Atılan bombanın fitili kendiliğinden sönünce patlama olmadı

Maltepe'de oto yıkamacıya el bombalı saldırı
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Maltepe'de oto yıkamacıya el bombalı saldırı

İstanbul Maltepe'de bir oto yıkamacısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı bomba atıldı. Atılan bombanın fitili kendiliğinden söndü. İşyeri çalışanları durumu Polis ekiplerine bildirdi. olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay saat 01.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı bombanın fitili ateşlenerek oto yıkamacısına atıldı. Atılan bombanın fitili kendiliğinden söndü. Atan kişi ise yaya olarak kaçtı. İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ve bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından atılan bomba incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

 
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