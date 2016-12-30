Maltepe'de patlama; Polis ve ambulanslar olay yerinde

İstanbul Maltepe şiddetli patlama ile sarsıldı. Küçükyalı'da meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar gönderildi.Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi. Polis ekipleri patlamanın kaynağını araştırırken, vatandaşlar patlama sonrası evlerine çekildi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.