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05 Mart 2017 Pazar 07:03

Maltepe’deki kazada 2 kişi öldü

 Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,

Maltepe'deki kazada 2 kişi öldü
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Maltepe’deki kazada 2 kişi öldü


   Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,.Olay saat 01.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu İdaltepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 TY 6604 plakalı araç sürücüsü karşıdan karşıya yaya olarak geçen Gamze Aydoğdu (23) ve Mustafa Özdemir (42) adlı kişilere çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.   
   Kazayı görenler durumu 112 acile bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze Aydoğdu adlı kadının öldüğünü tespit etti. Kazada ağır yaralanan Mustafa Özdemir ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sev edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemede ölümlü kazaya karışan aracı olay yerinin 300 metre ilerisinde terk edilmiş halde buldular.Polis kaçan sürücü ile ilgili yakalama çalışması başlatırken kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler
Mustafa ÖzdemirGamze AydoğduMaltepe Kaza
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