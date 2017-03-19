Manavgat'ta cinayet: Araç içinde kurşun yağmuru

BİR BAŞKA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI VAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, silahla vurularak öldürüldü. Olay, dün gece Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Külliye Camii arkasında bulunan trafonun yanında park halindekiplakalı otomobilin yanında silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesediyle karşılaştı.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin'ye ait (38) olduğu belirlendi.'nin vücuduna üç kurşun isabet ettiği ve aracın içinde saldırıya uğradıktan sonra kendini araçtan dışarı attığı ancak kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Erge'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Bu arada Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ikinci bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Son saldırıda ise bir otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Olay, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda yemek yedikten sonra yolun karşındaki araca binmek isteyenile’a, bir otomobilden kimliği belirsiz şahıs tarafından tabanca ile ateş edildi.Erdoğan ve Aksoy bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aksoy Manavgat Devlet Hastanesine, Erdoğan ise Özel Akdeniz Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulundu.Polis, silahla ateş eden saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.