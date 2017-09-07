Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109616
ALTIN
147.432
DOLAR
3.4236
STERLİN
4.4739
EURO
4.0946
Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor
Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı
Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı
Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur...

Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması

Antalya Manavgat'ta bir okul müdürü 11 ve 12 yaşlarında iki ayrı kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması

Antalya Manavgat'ta bir okul müdürü 11 ve 12 yaşlarında iki ayrı kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:41
Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması

Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması


Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 2014 yılında 11 ve 12 yaşlarındaki iki kız öğrenciye nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ortaokul müdürü Y.A. hakkında 44 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manavgat'ta 2014 yılında bir ortaokulda müdür olarak görev yapan Y.A., o dönem 6'ncı sınıf öğrencilerinden 11 yaşındaki H.Y.'ye odasında cinsel istismarda bulundu. H.Y., okuldan alınacağı ve okul müdürüyle karşı karşıya gelerek zarar görecekleri korkusuyla yaşadığı olayı anne ve babasına anlatamadı.

İKİ YIL SONRA ANNESİNE ANLATTI

Ertesi yıl okul müdürü Y.A.'nın bir gün derse gelerek kendisine bakması sonrası ağlamaya başlayan H.Y., yanındaki arkadaşı B.G.'nin sorması üzerine başından geçenleri anlattı. B.G., müdürün benzer olayları aynı yurtta kaldığı arkadaşı D.Y.'ye de yaptığını, D.Y.'nin kendisine müdürden uzak durmasını söylediğini anlattı. H.Y. bunun ardından yaşadığı olayı müdür Y.A.'nın aynı okulda öğretmen olarak görev yapan akrabası E.A.'ya da söyledi. Bir süre sonra yaşadıklarının okulda duyulması üzerine psikolojisi bozulan H.Y., 2016 yazında yaşadıklarını annesi Z.Y.'ye anlattı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

H.Y.'nin ailesi okul müdürü hakkında jandarma ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi. Şikayet üzerine okul müdürü Y.A. hakkında hem adli, hem idari soruşturma başlatıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, mağdurların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin birbiriyle örtüşür mahiyette ve tanık beyanlarıyla uyumlu olması, şikayetçilerin birbirinden habersizce olayı ortak arkadaşları B.G.'ye farklı tarihlerde anlatmış olmaları, tanıkların olayın ortaya çıkışı ve duyulmasıyla ilgili mağdurların iddialarıyla benzer doğrultuda ifade verdikleri hatırlatılarak, Y.A.'nın olay tarihinde 11 yaşında olan H.Y.'ye kendi odasında, 12 yaşında olan D.Y.'ye ise birden çok defa okulun boş sınıflarında cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunun sabit olduğu belirtilerek, okul müdürü olduğu da göz önünde bulundurularak 44 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

D.Y.'NİN ANNE VE BABASI ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ

Müştekiler, H.Y. ve D.Y. ile anne ve babalarının şüpheli Y.A.'dan önce şikayetçi ve davacı olduğu belirtilen iddianamede, D.Y.'nin anne ve babası C.Y. ile K.Y.'nin daha sonra dilekçe vererek şikayetçi olmadıklarını beyan ettikleri belirtildi. İddianamede, şüpheli Y.A.'nın, bahse konu okulda 2013-2016 yılları arasında müdürlük yaptığı belirtildi. Y.A.'nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, mağdur ve tanık anlatımları ile mevcut deliller karşısında şüphelinin inkara dayalı muhtemel cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

İddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Y.A.'nın tutuksuz yargılanacağı davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından sürdürülen idari soruşturmada ise müdür Y.A., önce görev yeri değiştirilerek başka bir okulda görevlendirildi. Yapılan araştırma ve incelemenin ardından Y.A.'dan müdürlük hak ve yetkileri alınarak yakın bir ilçede bulunan rehberlik araştırma merkezine öğretmen olarak atandı.

ANNE: ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ

Olaydan 2 yıl sonra kızının yaşadıklarından haberdar olduğunu belirten H.Y.'nin annesi Z.Y., ilk duyduğunda ne yapacağını bilemediğini, hatta intihar etmeyi bile düşündüğünü ağlayarak anlattı. Aile olarak fakir olduklarını, geçimlerini sağlamak için şoför olan eşine destek amacıyla kendisinin de otelde çalıştığını aktaran Z.Y., şikayetlerinden vazgeçmeleri için şüphelinin yakınlarının evlerine geldiğini, kendilerine sürekli telefon açtıklarını belirterek, "Hem eşime hem de bana, 'Dilekçenizi geri çekin, sizin avukata verecek paranız mı var?' dediler. Ama biz şikayetimizden vazgeçmiyoruz. Adaletin en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Son Güncelleme: 07.09.2017 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü
Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü
Apartmanda biber gazı paniği; Vatandaşlar panikle boşalttı
Apartmanda biber gazı paniği; Vatandaşlar panikle boşalttı
Bodrumlu iş adamı Mustafa Coşkun ölü bulundu
Bodrumlu iş adamı Mustafa Coşkun ölü bulundu
Günlük kiralık evlere, önce ceza sonra mühür
Günlük kiralık evlere, önce ceza sonra mühür

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim