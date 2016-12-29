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29 Aralık 2016 Perşembe 06:06

Manisa'da ilçe milli eğitim müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Yaşar Sağlam, polis tarafından cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Manisa'da ilçe milli eğitim müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu
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Manisa Demirci eski Milli Eğitim müdürü ölü bulundu


Edinilen bilgilere göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne eşinin kaybolduğu ihbarını yapan E.S. eşinin akşam yemeğine gelmediğini ve uzun süredir kendisinden haber alamadığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi.

CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Gelen ihbarı değerlendiren Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa süre içinde kayıp kişiyi Mithatpaşa Mahallesindeki cami tuvaletinde ölü olarak buldu.
Ölen şahsın Demirci ‘de uzun yıllar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yapan Yaşar Sağlam (74) olduğu tespit edildi. Sağlam’ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.
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