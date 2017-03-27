Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü dehşet saçtı, 11 yaralı var

SÜRÜCÜ AYNI GÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM GÖRMÜŞ

Turgutlu'dan Manisa'ya seyir halinde olan Hasan Hüseyin Çanlı yönetimindeki araç Nif Çayı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete devrildi.Kaza, saat 23.00 sıralarında Turgutlu-Manisa Karayolu Nif Çayı Mevkii'nde meydana geldi. Salihli'den aldığı işçileri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya götüren Halil İbrahim Çanlı (49) yönetimindeki 45 J 1258 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs ardından 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs şoförü Çanlı ile araçta bulunanyaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada kaza sonrası kaçmaya çalıştığı iddia edilen minibüs şoförü Çanlı'nın, aynı gün Salihli'de tehlikeli araç kullanmaktan ihbar edildiği ve kaza sonrası yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.