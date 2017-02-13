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13 Şubat 2017 Pazartesi 01:41

Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı polise meydan okudu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil refüjü aşarak yolun karşısında bulunan şarampole uçtu. Kazanın ardından kendini karayoluna atmak isteyen alkollü şahsı, polis son anda kurtardı.

Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü kaza yaptı polise meydan okudu
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Alkol aldı, kaza yaptı yine de polise direndi

Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Turgutlu İstikametine gelen 07 AOD 42 plakalı Hüseyin K. yönetimindeki otomobil şarampole uçtu. Araçtan yara almadan kurtulan Ahmet B., bir anda kendisini E-96 karayolundan geçen araçların altına atmak istedi. Polisin anlık müdahalesiyle şahıs kamyonun çarpmasından saniyelerle kurtarıldı. Alkolün etkisiyle polislere zorluk yaşatan şahıs, kelepçelenerek güçlükle sakinleştirilebildi.
Sürücü Hüseyin K. (37) 181 promil, yanında yolcu olarak bulunan Ahmet B. (26) 195 promil alkollü çıktı. Aşırı süratli olduğu tahmin edilen otomobil refüjü atlayarak, yolun diğer şeridine geçti. Bu sırada karşı şeritten şans eseri bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
Yaşanan olay sonrasında her iki şahısta Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Burada alınan doktor raporunun ardından şahıslar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
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