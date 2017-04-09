Mardin Artuklu'da operasyon, 7 terörist öldürüldü

Terör örgütü üyelerinin Artuklu Elmabahçe kırsalında yuvalandığı bölgeye yapılan operasyonda 7 silahlı terörist öldürüldü..Güvenlik güçlerinden elde edilen bilgiye göre Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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