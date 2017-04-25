﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2017 Salı 17:02

Mardin'de yolsuzluk operasyonu; AK Parti ilçe başkanı gözaltında

Mardin’in Derik ilçesinde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında eski AK Parti Derik İlçe Başkanı ile birçok kurumda görevli memurların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de yolsuzluk operasyonu; AK Parti ilçe başkanı gözaltında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mardin'de yolsuzluk operasyonu; AK Parti ilçe başkanı gözaltında


Alınan bilgilere göre, Mardin Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinde rol aldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Eski Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın da evi olmak üzere birçok evde aramalar yapıldı.

Aramaların ardından eski AK Parti İlçe Başkanı A.O.T., eski Özel İdare Müdürü S.G., Mehmet Ayaydın İlkokulu Müdürü M.I., Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli İ.I., Mal Müdürlüğünde Muhasebeci N.Ç., Çadır Kentte görevli K.G., H.A. ve M.S.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar var Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar...
PKK yöneticileri Bestler Dereler'de sıkıştırıldı PKK yöneticileri Bestler Dereler'de sıkıştırıldı
Mahalleli bir oldu, uyuşturucu kullananları polise teslim etti Mahalleli bir oldu, uyuşturucu kullananları polise...
Silopi'de polis araçları çarpıştı, 1 ölü 4 yaralı var Silopi'de polis araçları çarpıştı, 1 ölü...
Sigortadan para alabilmek için lokantasına molotof atmış Sigortadan para alabilmek için lokantasına molotof...
Adil Öksüz'ün baldızı da ByLock'çu çıktı Adil Öksüz'ün baldızı da ByLock'çu...
Yukarı Çık

Silahlı 20 kişiyle işyeri bastılar: Yaralılar...
Sakarya Erenler'de bir nakliyat şirketinin genel merkezini basan 20 kadar silahlı saldırgın etrafı kurşun...

Haberi Oku