Mardin’in Derik ilçesinde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında eski AK Parti Derik İlçe Başkanı ile birçok kurumda görevli memurların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de yolsuzluk operasyonu; AK Parti ilçe başkanı gözaltında

yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarında Kaymakam'ün şehit edilmesinde rol aldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan'ın da evi olmak üzere birçok evde aramalar yapıldı.Aramaların ardından eskieski.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.