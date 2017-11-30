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Market soyguncuları polisle çatıştı, 1 ölü 1 yaralı var

Polis tarafından takip edilen gasp çetesi üyeleri market soygunu sonrası kıstırıldı. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri öldürüldü.

Market soyguncuları polisle çatıştı, 1 ölü 1 yaralı var

Polis tarafından takip edilen gasp çetesi üyeleri market soygunu sonrası kıstırıldı. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri öldürüldü.

30 Kasım 2017 Perşembe 01:42
Market soyguncuları polisle çatıştı, 1 ölü 1 yaralı var

Market soyguncuları polisle çatıştı, 1 ölü 1 yaralı var


İstanbul Ataşehir'de bir markete gelen soyguncular ile polis arasında çatıştı çıktı. 1 soyguncu ölürken 1 polis yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de bir markete gelen  gaspçılar ile polis arasında çatıştı çıktı.İstanbul Ataşehir'de bir markete giren gaspçılar ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheliler soygun için girdikleri belirtilen marketten, polisi fark edince çıktı.

POLİS TESLİM OL UYARISINDA BULUNDU

Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Silal sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye takiviye polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sırasında polisle çatışan şüphelilerden biri ölü ele geçirildi.

Olayın ardından, gasp şüphelilerinin saklandığı belirlenen Örnek Mahallesi Güldeste Sokak'taki depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, polisle çatıştığı belirtilen M.K, yaralı yakalandı. T.K. ve E.K. da Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Çatışma sırasında bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirMarket
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