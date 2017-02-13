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13 Şubat 2017 Pazartesi 21:53

Markete bombalı saldırı: Vatandaşlar alışveriş yapıyordu

Terör örgütü yandaşları, vatandaşların alışveriş yaptığı markete molotoflu saldırı düzenledi. Yüzleri maskeli 5 terörist içeride ölüm tehlikesi yaşayan vatandaşların çıkışını engellemek için ses bombası patlattı.

Markete bombalı saldırı: Vatandaşlar alışveriş yapıyordu
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Markete bombalı saldırı: Vatandaşlar alışveriş yapıyordu

İstanbul'da terör örgütü yandaşları, Kağıthane'de vatandaşların alışveriş yaptığı sırada markete molotof kokteyli ardından da ses bombası atarak kaçtı.


Son Dakika Haberleri, Kağıthanede teröristler, vatandaşların alışveriş yaptığı markete önce molotof ardından da ses bombası attı. Yüzleri maskeli 5 kişinin düzenlediği saldırı sırasında büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası çevrede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında yüzleri maskeli 5 kişi, vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli attı.

Atılan molotof kokteyleriyle marketin içi kısmen yandı. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Market çalışanlarının yardımıyla vatandaşlar yangın merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sırasında 1 müşterinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yüzleri maskeli 5 şüpheli, kaçtıkları sırada cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin altına da ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri market içerinde gerekli kontrolleri yaparak, duman tahliye çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından olay yerini polis ekiplerine teslim etti.

Cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.
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