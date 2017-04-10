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GÜVENLİK:
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10 Nisan 2017 Pazartesi 08:10

Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı

Marmaris Yat Limanı içerisinde yer alan milyon dolarlık yatlar sabaha karşı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında patlayan tüp yüzünden bir itfaiye eri yaralandı.

Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı
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Marmaris'de lüks yatlar alev alev yandı

Marmaris'teki yat limanında demirli lüks motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki 2 yata daha sıçrarken, yangına karadan itfaiye, denizden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

MİLYON DOLARLIK YATLAR KÜL OLDU

Marmaris'te yabancı bayraklı milyon dolarlık lüks yatların demirli bulunduğu yat limanında bugün saat 04.00 sıralarında bir motor yatta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polyester kaplı yatta alevler büyüyerek kısa sürede yanında bulunan bir motor yat ve bir yelkenli tekneye sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı yangına karadan müdahale etti. Polis, cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışanları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı.

Denizden müdahale ekipleri zodyak botlarla yanan yelkenliyi açığa çekerek diğer yatlara sıçramamasını sağladı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipleri de durumun haber verilmesiyle yat limanına geldi. Açığa çekilen yelkenli yata su sıkarak söndürüldü. Yanmaya devam eden 2 yata karadan ve denizden müdahale edildi.

MOTOR TÜPÜ BOMBA GİBİ PATLADI

Belediye ekipleri, kendilerinde kayıtlı bulunan kaptanları telefonla arayarak yat limanına gelmesini ve yatlarını çekmelerini istedi. Yat limanına gelen çoğunluğu yabancı uyruklu kaptanlar yatlarını açığa çekti. Müdahale esnasında motor yatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu bir itfaiye eri yaralandı. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası itfaiye eri görevine döndü.
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