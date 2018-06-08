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Masajla kurturalan genç yasak aşk kurbanı çıktı

Sedye üstüne çıkan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin yaptığı kalp masajları ile kurtarılan Osman Cengiz'in yasak aşk saldırısına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Masajla kurturalan genç yasak aşk kurbanı çıktı

Sedye üstüne çıkan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin yaptığı kalp masajları ile kurtarılan Osman Cengiz'in yasak aşk saldırısına maruz kaldığı ortaya çıktı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:37
Masajla kurturalan genç yasak aşk kurbanı çıktı

Masajla kurturalan genç yasak aşk kurbanı çıktı


Son Dakika Haberler, Türkiye onu, sedye üstüne çıkarak hayata döndürme mücadelesi veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin çabası ile tanıdı. 
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde geçtiğimiz 22 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Cengiz'in, göğsünden ağır yaralı olarak getirildiği Muradiye Devlet Hastanesi'nin acil servisinde kalbi durdu. Burada görevli olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, Cengiz'in duran kalbini masajla çalıştırdı. Yenice, ameliyata alınması gereken hastasına yaptığı masajı sedyenin üzerine çıkıp ameliyathaneye getirilene kadar sürdürdü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Doktorun bu fedakarlığı Sağlık Müdürlüğü tarafından ödülendirilirken sağlığına kavuşan Osman Cengiz ise taburcu edildi. Olay sonrası yakalanan ve tutuklanan Erol Çakır'ın yargılanmasına ise Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.


SALDIRININ ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI


Edinilen bilgiler göre, mahkemede ifade veren tutuklu sanık Emin Çakır, "Güvenlik görevlisi olarak çalışan eşim Derya'nın, evli olan meslektaşı Osman ile gönül ilişkisi vardı. Bunu biliyordum. Yaptıkları yanlışı kendilerine söyledim. Olay günü Derya'nın evli olan sevgilisinin evine gittiğini öğrendim. Hemen Osman'ı aradım. O da telefonu Derya'ya verdi. Eşim ile konuşurken araya giren Osman'ın eşi Refiye bana adreslerini verdi. Ben de hemen belirtilen yere gittim. Evde Osman ile aramızda tartışma çıkınca kendimi korumak amacıyla bıçağı rast gele salladım. Yaralamışım. Pişmanım" dedi.


Osman Cengiz'in, "İşyerimden arkadaşım olan Derya sabah erkenden evimize ziyarete geldi. Sonra Emin geldi. Bana zarar vereceğini hiç düşünmedim. O ise bıçakla saldırıp beni ağır yaraladı. Davacıyım" şeklinde konuştu. Derya Çakır'ın ise "Hakim bey, Osman benim sevgilim. Çok pişmanım. Böyle birliktelik yaşadığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Emin Çakır'ın, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsini talep ettiği istediği yargılama karar verilmek üzere ertelendi.

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